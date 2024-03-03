В России могут заблокировать «Википедию» из‑за запрета популяризации VPN

«Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале „БРЭ“, „Рувики“ и „Руниверсалисе“», — заявил депутат.