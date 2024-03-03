В России могут заблокировать «Википедию» из‑за запрета популяризации VPN

«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN, сообщил член думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.
Он сослался на существование инструкции «Что делать, если „Википедия“ заблокирована», которая опубликована на сайте энциклопедии. В ней VPN указан как один из методов обхода блокировки и рекомендованы некоторые сервисы.
Горелкин также указывает на «целый ряд претензий» Роскомнадзора к «Википедии», по многим из которых вынесены судебные решения.
«Законные основания для блокировки „Википедии“ есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале „БРЭ“, „Рувики“ и „Руниверсалисе“», — заявил депутат.
По его мнению, осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью «Википедии» пользователю предлагалось открыть ее «безопасную версию» на одном из российских аналогов. Необходимое техническое решение для этого «уже разрабатывается экспертами РОЦИТ», добавил парламентарий.
С 1 марта в России вступил в силу запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, включая VPN-сервисы. Роскомнадзор заявил, что приступает «к ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту».