Мизулина сообщила о вероятной блокировке крупных VPN-сервисов. В РКН сказали, что речь о другом

Обновлено сегодня в 20:34

С 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре в ответ на сообщения о запрете VPN с этой даты.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — пояснили в РКН.