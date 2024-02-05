Мизулина сообщила о вероятной блокировке крупных VPN-сервисов. В РКН сказали, что речь о другом

Семён Гудошников
Сегодня в 18:26
Фото: Petter Lagson/Unsplash
Обновлено сегодня в 20:34

С 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. Об этом сообщили ТАСС в Роскомнадзоре в ответ на сообщения о запрете VPN с этой даты.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — пояснили в РКН.

С 1 марта в России, вероятнее всего, заблокируют крупные VPN-сервисы. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила на встрече с учениками школы № 1 в Екатеринбурге.

Один из школьников спросил, насколько правдивы подобные анонсы в интернете. На это Мизулина ответила: «Да, скорее всего, это именно так. Но скажу как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Для человека со знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси» (цитата по Ura.ru).

Необходимость блокировки VPN глава ЛБИ объяснила тем, что подобные сервисы передают личные данные третьим лицам. «Таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности этими приложениями пользоваться нельзя», — заявила Мизулина.

Какие именно VPN-сервисы могут заблокировать, она не уточнила.

С 2021 года Роскомнадзор ограничил доступ уже 167 VPN-сервисам, говорил в ноябре 2023 года зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин. Среди них NordVPN, IPVanish, Proton, OpenVPN connect, Planet, Surfshark, Tunnelbear и другие. Шейнин сообщил, что РКН должен проверить и заблокировать еще более 50 VPN-сервисов.

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