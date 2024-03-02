Брэдли Куперу нравится ходить по дому голым, в том числе рядом с дочерью

Сегодня в 14:09
Фото: кадр из видео Variety/YouTube

Брэдли Купер поделился, что не стесняется ходить по дому голым, в том числе на глазах у дочери. По его словам, привычку он перенял от отца. Об этом актер рассказал на подкасте Armchair Expert, его слова приводит Entertainment Weekly.

Общаясь с ведущим Даксом Шепардом, когда Шепард сказал, что его семья «все время была голой», Купер ответил: «Моя тоже», добавив, что его покойный отец «всегда» ходил по дому без одежды.

«Мой отец всегда ходил голым, я даже принимал душ вместе с ним», — сказал Купер.

Шепард заявил, что его дочери могут зайти в ванную, когда он сидит на унитазе. Актер поддержал разговор и отметил, что в его доме есть похожее правило.

«Моя спальня, ванна, туалет и кровать находятся в одном пространстве, между ними нет дверей, просто все на одном этаже. Нет, [мою дочь Лею это не смущает]. Мы разговариваем, когда я на унитазе, а она в ванне, — так мы обычно и общаемся», — рассказал Купер об отношении его шестилетней дочери к его привычке.

В минувшем году на экраны вышел режиссерский дебют Купера «Маэстро», над байопиком о композиторе Леонарде Бернстайне он работал в течение шести лет. На время съемок артист потребовал от съемочной группы убрать с площадки все стулья.

«Я всегда ненавидел стулья на площадке: твоя энергия падает в ту минуту, когда ты садишься на стул», — пояснил артист. Кроме того, он не смотрел плейбэк снятых сцен на площадке, руководствуясь тем, что увидел от актеров своими глазами.

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