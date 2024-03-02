Брэдли Куперу нравится ходить по дому голым, в том числе рядом с дочерью

«Моя спальня, ванна, туалет и кровать находятся в одном пространстве, между ними нет дверей, просто все на одном этаже. Нет, [мою дочь Лею это не смущает]. Мы разговариваем, когда я на унитазе, а она в ванне, — так мы обычно и общаемся», — рассказал Купер об отношении его шестилетней дочери к его привычке.