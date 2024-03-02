«Мастер и Маргарита» собрал в прокате больше 2 млрд рублей

Рубеж в 2 млрд рублей лента покорила на 37-й день проката. Она стала первым фильмом со взрослым рейтингом, сделавшей это. Ранее среди картин 18+ лидировал «Джокер», кинокомикс сообрал в России 1,89 млрд рублей в 2019 году. В то же время фильм с Хоакином Фениксом посмотрели на 30% больше людей — 6,8 млн человек против 4,8 млн у «Мастера и Маргариты».