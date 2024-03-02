«Мастер и Маргарита» собрал в прокате больше 2 млрд рублей

Сборы фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» превысили 2 млрд рублей. Это первая картина с рейтингом 18+, достигшая такого успеха, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЕАИС.
Рубеж в 2 млрд рублей лента покорила на 37-й день проката. Она стала первым фильмом со взрослым рейтингом, сделавшей это. Ранее среди картин 18+ лидировал «Джокер», кинокомикс сообрал в России 1,89 млрд рублей в 2019 году. В то же время фильм с Хоакином Фениксом посмотрели на 30% больше людей — 6,8 млн человек против 4,8 млн у «Мастера и Маргариты».
По числу проданных билетов российский проект также уступает другому супергеройскому блокбастеру «Дэдпулу» — в 2016 году фильм с Райаном Рейнолдсом увидели 6 млн зрителей.
Фильм Михаила Локшина стал одиннадцатой российской картиной со сборами в 2 млрд и третьей в 2024 году. Ранее порога достигли «Холоп 2» (3,8 млрд рублей) и «Бременские музыканты» (2,97 млрд). Обе ленты все еще можно увидеть в кино.
Кроме того, сборы больше 2 млрд рублей были у «Чебурашки» (6,8 млрд), «Холопа» (3,1 млрд), «Движения вверх» (2,97 млрд), «По щучьему велению» (2,5 млрд), «Т-34» (2,3 млрд), «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2,2 млрд), «Вызов» (2,14 млрд) и «Последний богатырь: Корень зла» (2,05 млрд).
Ранее Фонд кино убрал компанию «Марс Медиа» из списка лидеров российского кинопроизводства. Вероятно, это случилось из‑за работы с Михаилом Локшиным, который снял «Мастера и Маргариту» и не одобряет СВО.
Вместе с «Марсом» из перечня вычеркнули «Базелевс», созданный Тимуром Бекмамбетовым. Режиссер покинул компанию еще год назад и тоже осудил военный конфликт на Украине.
Теперь этим компаниям могут не дать господдержку на съемку фильмов и льготы на прокат.