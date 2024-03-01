Дело против Лерчек о легализации 280 млн рублей закрыто

Следственный комитет закрыл уголовное дело против блогерки Лерчек и ее мужа о легализации 280 млн рублей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на адвоката Чекалиных Константина Третьякова.
По словам юриста, дело закрыто за отсутствием состава преступления, со счетов супругов снят арест.
Лерчек также обвиняли в неуплате 300 млн рублей налогов. Следствие заявляло, что блогерка применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн рублей в год, но получила доход «в существенно большем размере» от реализации фитнес-марафонов.
После того как супруги погасили долг с учетом доначислений и пени, в конце декабря это дело закрыли.
Недавно Чекалины решили продать свой дом площадью 400 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске. По словам Лерчек, они приняли такое решение, поскольку все в этом доме напоминает о прошедшем в марте прошлого года обыске. Сейчас супруги временно живут в арендованном доме.