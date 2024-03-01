Дело против Лерчек о легализации 280 млн рублей закрыто

Недавно Чекалины решили продать свой дом площадью 400 квадратных метров в элитном коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске. По словам Лерчек, они приняли такое решение, поскольку все в этом доме напоминает о прошедшем в марте прошлого года обыске. Сейчас супруги временно живут в арендованном доме.