«Это ложь и провокация»: актер Кологривый жалуется, что отпевание Навального выдают за встречу с ним

Сегодня в 11:38
Фото: кадр из видео Никиты Ефремова/YouTube

Никита Кологривый пожаловался на «проплаченную политику» против себя. В сети кто‑то звал его поклонников на похороны Навального под видом автограф-сессии с актером.

В телеграм-канале актер запостил обращение к фанатам с просьбой не вестись на обман и напомнил, что находится на съемках в Сочи.

«Никакой автограф-сессии в Москве сегодня не будет и не планировалось. Обо всех встречах я сообщаю в своих официальных соцсетях», — сказал Кологривый.

Звезда «Слова пацана» также показал в камеру ставший виральным твит, из‑за которого возникла некоторая неразбериха. Сообщение появилось в твиттере минувшим вечером. Некто зашел в чат поклонников актера и спросил у читателей: «Правда, что в церкви Божией Матери в Марьино в 14.00 будет автограф-сессия с Никитой? Я очень хочу!!!»

Никакой автограф-сессии в храме, конечно, не планируется. На самом деле сегодня там должно пройти прощание с политиком Алексеем Навальным. Впрочем, твит получил виральную популярность: за ночь он набрал больше 150 тыс. просмотров и 2000 лайков.

Автор твита тоже, очевидно, заметила подмену и написала в следующем твите: «Если вас завтра у метро будут стопать, говорите, что вы на автограф-сессию Никиты Кологривого».

«Друзья, ни в коем случае не говорите этих слов, потому что это ложь и провокация», — обратился к подписчикам Кологривый. Он уверен, что твит (который он называет «комментарием») был написан в рамках кампании по его дискредитации.

«Еще раз говорю, что против меня ведется проплаченная политика. Меня пытаются сбить с тех мест, которые я заработал честным трудом, потому что боятся за своих, видимо, протеже. Поэтому всячески пытаются меня втянуть в некрасивые вещи», — уверен артист.

«Друзья, не надо никуда ходить, будьте дома в этот замечательный день, и все будет хорошо», — обратился актер к поклонникам в конце ролика.

Это не первая подобная путаница, связанная с Алексеем Навальным. Например, в январе сторонники политика заподозрили, что песня Шамана «Живой» посвящена именно ему. Музыкант назвал теорию «высосанной из пальца».

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