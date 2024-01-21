Шаман прокомментировал теорию о том, что его новый клип посвящен Навальному

Семён Гудошников
Сегодня в 17:02
Фото: Shaman/YouTube

Певец Shaman назвал высосанной из пальца версию, что его новый клип «Живой» посвящен Алексею Навальному.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент: „Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам“. Песня и клип „Живой“ вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе», — заявил артист в комментарии «Подъему».

В клипе на песню «Живой» Шаман предстает в образе заключенного. Сперва он томится в камере, затем его проводят через агрессивную толпу и привязывают к столбу. Там лирическому герою выносят приговор и начинают закидывать его камнями, а после дают на растерзание толпе. В финале он снова появляется перед зрителями живой.

Shaman обращается в песне к человеку, который «страху не верил и правду искал вопреки», и называет его «воином света». В описании ролика говорится: «Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда‑нибудь в будущем… А быть может, происходит прямо сейчас».

Некоторые пользователи сочли, что клип посвящен Навальному. Кроме использования образа заключенного и намека на то, что эта история может происходить сейчас, они нашли еще несколько совпадений. К примеру, клип вышел 18 января — на следующий день после годовщины возвращения оппозиционера в Россию, и в тот же день, когда в 2021 году суд отправил Навального в СИЗО.

Конспирологи нашли скрытый смысл даже в строчке «С победой вернулся домой». Они усмотрели в этом отсылку к авиакомпании «Победа», самолетом которой Навальный прилетел в Москву.

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