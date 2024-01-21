Шаман прокомментировал теорию о том, что его новый клип посвящен Навальному

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент: „Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам“. Песня и клип „Живой“ вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе», — заявил артист в комментарии «Подъему».