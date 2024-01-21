Шаман прокомментировал теорию о том, что его новый клип посвящен Навальному

Певец Shaman назвал высосанной из пальца версию, что его новый клип «Живой» посвящен Алексею Навальному.
«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент: „Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам“. Песня и клип „Живой“ вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе», — заявил артист в комментарии «Подъему».
В клипе на песню «Живой» Шаман предстает в образе заключенного. Сперва он томится в камере, затем его проводят через агрессивную толпу и привязывают к столбу. Там лирическому герою выносят приговор и начинают закидывать его камнями, а после дают на растерзание толпе. В финале он снова появляется перед зрителями живой.
Shaman обращается в песне к человеку, который «страху не верил и правду искал вопреки», и называет его «воином света». В описании ролика говорится: «Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда‑нибудь в будущем… А быть может, происходит прямо сейчас».
Некоторые пользователи сочли, что клип посвящен Навальному. Кроме использования образа заключенного и намека на то, что эта история может происходить сейчас, они нашли еще несколько совпадений. К примеру, клип вышел 18 января — на следующий день после годовщины возвращения оппозиционера в Россию, и в тот же день, когда в 2021 году суд отправил Навального в СИЗО.
Конспирологи нашли скрытый смысл даже в строчке «С победой вернулся домой». Они усмотрели в этом отсылку к авиакомпании «Победа», самолетом которой Навальный прилетел в Москву.