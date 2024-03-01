Актера Юрия Яковлева из «Ранеток» задержали с наркотиками

Сегодня в 10:57
Фото: из соцсетей Юрия Яковлева

Актера Юрия Яковлева, известного по ролям в сериалах «Ранетки» и «Папины дочки», задержали в Москве с двумя граммами мефедрона, сообщает телеграм-канал Baza.

Задержание произошло 22 февраля, когда 31-летний Юрий прогуливался по Ясенево. По сообщению канала, молодой человек заметил патрульную машину и решил избавиться от свертка, закопав его в снегу. Полицейские заметили это и остановили актера, а затем нашли в снегу вещество, которое оказалось мефедроном общей массой около двух грамм.

В отношении Яковлева возбудили уголовное дело по статье о хранении наркотиков. В случае, если актера признают виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы.

Сам актер отверг информацию о том, что у него при себе были наркотики. Он сказал, что не знает, завели на него уголовное дело или нет. «Меня обыскали, ничего не нашли и отпустили», — прокомментировал Юрий телеграм-каналу Mash.

На счету Яковлева 16 проектов, самые известные из которых — сериалы «Ранетки», «Папины дочки» и «Улицы разбитых фонарей». Последнюю на сегодняшний день роль он сыграл в 2011 году.

В феврале 2024-го с тем же запрещенным веществом задержали актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов».

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