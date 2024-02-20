У актера Василия Прокопьева из сериала «Громовы» нашли пакет с наркотиками

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:17

Полиция обнаружила у актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», пакет наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.

Артиста остановили на Белорусском вокзале в Москве. Он, по словам сотрудников правоохранительных органов, был пьян. Во время досмотра у актера нашли «полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 гм».

Экспертиза вещества показала, что оно — производное мефедрона. Где Прокопьев получил наркотики и с какой целью, не уточняется.

Василий Прокопьев родился в 1991 году в городе Златоуст Челябинской области. Он сыграл роль Савелия Громова в сериале «Громовы», а также появился в фильмах «Отец», «На пути к сердцу», «Елена».

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