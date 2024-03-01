Стивен Фрай и Ричард Э.Грант вошли в актерский состав сериала «Too Much»

Актерский состав предстоящего сериала Лены Данэм «Too Much» пополнился внушительным списком новых известных имен. Об этом рассказал Variety.
В числе прочих в проекте студии Netflix примут участие легендарный британский комик и писатель Стивен Фрай и актер Ричард Э.Грант, известный по фильмам «Уитнэйл и я», «Дракула Брэма Стокера» и «Солтберн».
Среди других имен — Яница Браво («Острая палка»), Майкл Зеген («Удивительная миссис Мейзел»), Риа Перлман («Веселая компания»), Рита Уилсон («Неспящие в Сиэтле»), Лео Райх («Leo Reich: Literally Who Cares?!»), Адель Экзаркопулос («Пассажи»), Дин-Чарлз Чапман («1917»), модель Адвоа Абоах («Главарь»), Каори Момой («Самая яркая крыша во Вселенной») и Прасанна Пуванараджа («Корона»).
Ранее к проекту присоединились актриса Меган Сталтер («Хитрости») и комик Уилл Шарп, они исполнят в сериале главные роли.
Сериал расскажет о жительнице Нью-Йорка по имени Джессика (Сталтер), которой около 35 лет и которая пытается справиться с болезненным окончанием отношений. Постепенно героиня все больше отстраняется от друзей и близких.
Желая сменить обстановку, она устраивается на работу в Лондоне, планируя продолжить свою жизнь в одиночестве. Однако, когда в британской столице она знакомится с Феликсом (Шарп), героиня понимает, что их необычную связь невозможно игнорировать.
По словам создателей шоу, «Too Much» станет романтической комедией для разочарованных, которые задаются вопросом, возможна ли еще настоящая любовь, и искренне надеются на это.
«Это шоу, которое очень близко моему сердцу, создано вместе с моим мужем Луисом, с моими любимыми актерами, гениями Мег и Уиллом, и с группой друзей — в партнерстве с Working Title, — которые стоят за романтическими комедиями, сформировавшими меня», — заявила Данэм.