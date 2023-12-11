Стал известен актерский состав нового сериала Лины Данэм для Netflix

Американская актриса и продюсер Лина Данэм, известная по сериалу «Девчонки», снимет новый романтически-комедийный проект для стримингового сервиса Netflix. В нем снимутся Меган Сталтер и Уилл Шарп, сообщил Deadline.
Сталтер — американский комик, которая ранее появлялась в нескольких фильмах и сериалах, в том числе «Проблемном» с Тильдой Суинтон и «Хитростях» с Джин Смарт. Уилл Шарп — британский актер, снявший «Кошачьи миры ЛУиса Уэйна».
Артисты приступят к съемкам в 2024 году, они пройдут в Великобритании. В сериале под названием «Too Much» («Слишком») запланировано десять эпизодов. В разработке шоу примет участие муж Данэм — Луис Фелбер.
Действие комедии развернется в Лондоне. Героине станет Джессика — трудоголик из Нью-Йорка, которая переживает конец серьезных отношений и постепенно изолируется ото всех, кого знает.
Чтобы убежать о воспоминаниях о своей прежней жизни и ошибках в ней, Джессика уезжает в Лондон с намерением работать там и вести уединенную жизнь в духе сестры Бронте. Но в Великобритании она встречает инфантильного музыканта Феликса.
По словам создателей шоу, «Слишком» станет романтической комедией для разочарованных, которые задаются вопросом, возможна ли еще настоящая любовь, но искренне надеются на это.
«Это шоу, которое очень близко моему сердцу — созданное вместе с моим мужем Луисом, с моими любимыми актерами — гениями Мег и Уиллом, и с группой друзей — в партнерстве с Working Title, который стоит за романтическими комедиями, сформировавшими меня», — заявила Данэм.