Стал известен актерский состав нового сериала Лины Данэм для Netflix

Чтобы убежать о воспоминаниях о своей прежней жизни и ошибках в ней, Джессика уезжает в Лондон с намерением работать там и вести уединенную жизнь в духе сестры Бронте. Но в Великобритании она встречает инфантильного музыканта Феликса.