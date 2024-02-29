Эмили Блант и Дуэйн Джонс вновь снимутся вместе в драме о рестлинге «Крушащая машина»

Звезда фильмов «Тихое место» и «Оппенгеймер» Эмили Блант присоединится к актерскому составу фильма «Крушащая машина», посвященного бойцу ММА Марку Керру. Об этом сообщил Collider.
Актриса вновь снимется вместе с Дуэйном Джонсом — он исполнит в будущей картине главную роль. Блант сыграет Дон Стейплс, жену страдающего зависимостью от сильнодействующих медикаментов Керра.
Режиссером проекта выступит Бенни Сафди («Неограненные драгоценности», «Хорошее время»). Сафди впервые срежиссирует фильм самостоятельно, без участия его брата и соавтора Джоша.
Джонсон примет участие в проекте также в качестве продюсера наряду с Дэн Гарсией, Эли Буш и Дэвидом Копланом. Фильм разработают студия А24 вместе с продакшн-компаниями Seven Bucks Productions и Out for the Count.
«Крушащая машина» расскажет о карьере Керра, в том числе его победах на турнирах UFC, EIWA и ADCC. Особое внимание лента уделит борьбе спортсмена с зависимостью от обезболивающих, которая привела к передозировке.
Марк Керр — американский боец смешанного стиля, который выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2009 год. Он дважды становился чемпионом UFC в тяжелом весе, побеждал на мировом первенстве ADCC и в турнире EIWA.
Телеканал HBO выпустил в 2002 году документальную ленту о Керре, она тоже называлась «Крушащая машина». В ней приняли участие все самые известные бойцы ММА того времени.