Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в байопике о бойце ММА Марке Керре

«Дуэйн и Бенни — исключительные таланты, и их общее видение вдохновляющей истории Марка потрясает. Для нас большая честь, что они доверяют нам как соавторам в воплощении в жизнь этого невероятно особенного проекта», — заявил Ноа Сакко из А24.