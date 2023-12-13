Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в байопике о бойце ММА Марке Керре

Американский актер Дуэйн Джонсон, известный под прозвищем Скала, сыграет бойца ММА Марка Керра в новом фильме Бенни Сафди («Неограненные драгоценности», «Хорошее время»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картина будет называться «Крушащая машина». Сафди впервые срежиссирует фильм самостоятельно, без участия его брата и соавтора Джоша. Джонсон примет участие в проекте в качестве продюсера.
Также продюсированием байопика займутся компания Дэни Гарсии Seven Bucks Production, А24, Эли Буш и Дэвид Коплан. Фильм расскажет о карьере Керра и его борьбе с зависимостью от обезболивающих, которая привела к передозировке.
«Дуэйн и Бенни — исключительные таланты, и их общее видение вдохновляющей истории Марка потрясает. Для нас большая честь, что они доверяют нам как соавторам в воплощении в жизнь этого невероятно особенного проекта», — заявил Ноа Сакко из А24.
Марк Керр — американский боец смешанного стиля, который выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2009 год. Он дважды становился чемпионом UFC в тяжелом весе, побеждал на мировом первенстве ADCC и в турнире EIWA.
Телеканал HBO выпустил в 2002 году документальную ленту о Керре, она тоже называлась «Крушащая машина». В ней приняли участие все самые известные бойцы ММА того времени.