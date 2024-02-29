Шоураннеры «Колец власти» приступили к работе над третьим сезоном

Шоураннеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» приступили к разработке третьего сезона шоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Дж.Д.Пейн и Патрик МакКей подписали трехлетний контракт с Amazon MGM Studios, что является благоприятным знаком для будущего фэнтези-сериала, пишет издание.
Сценаристы уже работают над сюжетным планом третьего сезона, несмотря на то что официально он пока еще не был заказан.
«Студия рада продлить соглашение с этими блестящими творческими людьми, которые продолжают воплощать в жизнь свою страсть к созданию отличных историй», — говорится в заявлении Amazon.
Сериал «Властелин колец: Кольца власти», являющийся приквелом кинотрилогии «Властелин колец», вышел на стриминговом сервисе Prime Video в сентябре 2022 года. Первые два эпизода шоу за первые сутки посмотрели свыше 25 млн человек.
Отзывы о проекте оказались неоднозначными: на платформах Metacritic и Rotten Tomatoes сериал получил очень низкие оценки от пользователей, однако критики оценили премьеру гораздо лучше.
Действие «Колец власти» разворачивается за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон.