Дакота Фэннинг снимется в хорроре «Vicious»

Дакота Фэннинг, известная по ролям в фильмах «Однажды в… Голливуде», «Великий уравнитель-3» и «Война миров», примет участие в съемках фильма ужасов «Vicious» режиссера Брайана Бертино, сообщает Variety.
В картине актриса сыграет девушку, которая становится обладательницей странного подарка от ночного гостя. Вскоре содержимое неожиданного презента заставит героиню бороться за свою жизнь.
Премьера ленты намечена на 8 августа 2025 года. «Visious» станет пятой режиссерской работой Бертино, который ранее работал над хоррорами «Незнакомцы», «Пустошь тьмы и зла», «Пересмешник» и «Монстры существуют».
В январе 2024-го Netflix выпустил трейлер еще одного предстоящего проекта с участием Фэннинг — мини-сериала «Рипли» по роману Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Главную роль в шоу исполнил ирландский актер Эндрю Скотт («Шерлок», «Темные начала», «Черное зеркало»). Премьера «Рипли» состоится 4 апреля.