На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер мини-сериала «Рипли», главную роль в котором исполнил ирландский актер Эндрю Скотт («Шерлок», «Темные начала», «Черное зеркало»).
Он сыграл Тома Рипли — загадочного героя романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли». Молодой человек отправится в Италию, чтобы разыскать Дикки Гринлифа — сына богатого бизнесмена, не желающего продолжать дело отца.
Тому поручено убедить Дикки вернуться в США и заняться семейным бизнесом. Однако поездка Рипли в Европу приведет к неожиданным последствиям, когда Том окажется вовлечен в богемную жизнь нового приятеля.
Роль Дикки в новой киноадаптации книги исполнит Джонни Флинн («Эмма», «Костюм»), а его возлюбленную сыграет Дакота Фаннинг («Я — Сэм», «Первая леди»). Также в актерский состав сериала войдет Элиот Самнер («Джентльмены»).
Премьера «Рипли» на стриминговом сервисе Netflix состоится 4 апреля. Автором сериала выступил Стивен Зеллиан («Вся королевская рать», «Однажды ночью», «Ирландец»).