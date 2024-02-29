СМИ: СТС все же готовит ребут «Ворониных»

СТС работает над ребутом сериала «Воронины». Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Официально об этом пока не заявляли. Однако телеграм-канал утверждает, что проект будет называться «Костя-Вера» и в нем будет 13 серий.
Премьера должна состояться в следующем телесезоне. В качестве режиссера выступает Артур Румынский, который работал над оригинальным проектом.
В августе 2023 года актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры со съемочной площадки с Георгием Дроновым. После этого поклонники решили, что «Воронины» возвращаются в эфир. Однако телеканал СТС заявил, что артисты всего лишь участвовали в съемках рекламных роликов.
«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда». Однако с 11-го по 24-й сезоны проект выходил как оригинальный российский сериал. «Воронины» рассказывают об обычной молодой семье, проживающей в московской квартире.