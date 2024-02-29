СМИ: СТС все же готовит ребут «Ворониных»

В августе 2023 года актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры со съемочной площадки с Георгием Дроновым. После этого поклонники решили, что «Воронины» возвращаются в эфир. Однако телеканал СТС заявил, что артисты всего лишь участвовали в съемках рекламных роликов.