Летом самолеты между Москвой и Петербургом будут летать каждые 15 минут

В июне–сентябре из московских аэропортов в Пулково запланировано в среднем по 83 перелета в сутки. Столько же — в обратном направлении. Чаще всего летать будет «Россия» на самолетах Superjet 100. Вылеты будут начинаться в шесть утра и продолжаться до часа ночи.