Летом самолеты между Москвой и Петербургом будут летать каждые 15 минут

Этим летом авиакомпании выставили рекордное число рейсов между Москвой и Петербургом — на 38% больше, чем в прошлом году. Самолеты будут летать по маршруту каждые 15 минут, сообщают «Известия».
В июне–сентябре из московских аэропортов в Пулково запланировано в среднем по 83 перелета в сутки. Столько же — в обратном направлении. Чаще всего летать будет «Россия» на самолетах Superjet 100. Вылеты будут начинаться в шесть утра и продолжаться до часа ночи.
«Аэрофлот» планирует запустить на этих рейсах «России» специальный шаттловый сервис — с отдельными стойками регистрации, коридорами с досмотром, процедурой обмена билетов и новым тарифом под рабочим названием «Шаттл». Последний позволит пассажирам ускоренно пройти все предполетные процедуры и улететь ближайшим рейсом.
Эксперты считают, что увеличение числа рейсов и ускоренная процедура регистрации помогут самолетам конкурировать с «Сапсанами».
Недавно РЖД рассказали о новом конкурентном преимуществе «Сапсанов» перед самолетами. В скоростных поездах появятся купе с лежачими местами.