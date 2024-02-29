Летом самолеты между Москвой и Петербургом будут летать каждые 15 минут

Сегодня в 13:40
Фото: vnukovo.ru

Этим летом авиакомпании выставили рекордное число рейсов между Москвой и Петербургом — на 38% больше, чем в прошлом году. Самолеты будут летать по маршруту каждые 15 минут, сообщают «Известия».

В июне–сентябре из московских аэропортов в Пулково запланировано в среднем по 83 перелета в сутки. Столько же — в обратном направлении. Чаще всего летать будет «Россия» на самолетах Superjet 100. Вылеты будут начинаться в шесть утра и продолжаться до часа ночи.

«Аэрофлот» планирует запустить на этих рейсах «России» специальный шаттловый сервис — с отдельными стойками регистрации, коридорами с досмотром, процедурой обмена билетов и новым тарифом под рабочим названием «Шаттл». Последний позволит пассажирам ускоренно пройти все предполетные процедуры и улететь ближайшим рейсом.

Эксперты считают, что увеличение числа рейсов и ускоренная процедура регистрации помогут самолетам конкурировать с «Сапсанами».

Недавно РЖД рассказали о новом конкурентном преимуществе «Сапсанов» перед самолетами. В скоростных поездах появятся купе с лежачими местами.

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