В «Сапсанах» добавят лежачие места

В РЖД заявили о планах добавить в поездах «Сапсан» купе с лежачими местами, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника дирекции скоростного сообщения компании Антона Петрова.
На сегодняшний день два места купе есть в четырех «Сапсанах». Их установил немецкий производитель поездов Siemens по инициативе РЖД.
«Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда», — сказал Петров. По его словам, в каждом поезде планируют сделать по два лежачих места. Полки для купе будет поставлять российский производитель.
Первые «Сапсаны» появились на маршруте Москва — Санкт-Петербург в декабре 2009 года. В 2019-м РЖД изменили интерьер к их десятилетию. В том же году компания заключила контракт с Siemens на поставку «Сапсанов». В 2022-м после начала боевых действий на территории Украины Siemens объявила, что разрывает с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание поездов.