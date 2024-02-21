В «Сапсанах» добавят лежачие места

Первые «Сапсаны» появились на маршруте Москва — Санкт-Петербург в декабре 2009 года. В 2019-м РЖД изменили интерьер к их десятилетию. В том же году компания заключила контракт с Siemens на поставку «Сапсанов». В 2022-м после начала боевых действий на территории Украины Siemens объявила, что разрывает с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание поездов.