В сети засомневались в подлинности видео с йогом, медитирующим в Гималаях во время снежной бури

В сети завирусилось видео с йогом в легкой одежде, который медитирует в Гималаях во время снежной бури. Некоторые пользователи засомневались в его подлинности.
На кадрах с медитацией йог, которого, как позже выяснилось, зовут Сатьендра Натх, сидит на вершине горы в легкой одежде, хотя погода вокруг к этому совсем не располагает. Его тело, бороду и волосы облепил снег, а кожа покраснела из‑за холода. В описании видео говорится, что мужчина способен поддерживать температуру своего тела с помощью йоги.
Пользователям видео показалось постановочным или сгенерированным ИИ. Споры вокруг него дошли до заголовков крупных газет Индии. Духовная организация округа Куллу заявила, что это не постановка или фейк, а реальная практика ее участника, который занимается медитацией в Гималаях уже 22 года.
India Today разузнала о йоге поподробнее и выпустила про него видео. Его ученик Рахул рассказал, что Натха отговаривали от медитации на вершинах после известия о снежной буре, но это не стало препятствием для учителя, а увиденное повергло учеников в шок, поэтому и было записано на камеру.
По словам другого ученика, йога Саварнинатха, ролик с Натхом стал одним из нескольких заснятых за последний месяц.