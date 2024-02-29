В сети засомневались в подлинности видео с йогом, медитирующим в Гималаях во время снежной бури

На кадрах с медитацией йог, которого, как позже выяснилось, зовут Сатьендра Натх, сидит на вершине горы в легкой одежде, хотя погода вокруг к этому совсем не располагает. Его тело, бороду и волосы облепил снег, а кожа покраснела из‑за холода. В описании видео говорится, что мужчина способен поддерживать температуру своего тела с помощью йоги.