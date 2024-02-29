В сети засомневались в подлинности видео с йогом, медитирующим в Гималаях во время снежной бури

Сегодня в 13:54
Кадр из видео

В сети завирусилось видео с йогом в легкой одежде, который медитирует в Гималаях во время снежной бури. Некоторые пользователи засомневались в его подлинности.

На кадрах с медитацией йог, которого, как позже выяснилось, зовут Сатьендра Натх, сидит на вершине горы в легкой одежде, хотя погода вокруг к этому совсем не располагает. Его тело, бороду и волосы облепил снег, а кожа покраснела из‑за холода. В описании видео говорится, что мужчина способен поддерживать температуру своего тела с помощью йоги.

«Йог медитирует в горах Гималаях при –55 градусах Цельсия»

Пользователям видео показалось постановочным или сгенерированным ИИ. Споры вокруг него дошли до заголовков крупных газет Индии. Духовная организация округа Куллу заявила, что это не постановка или фейк, а реальная практика ее участника, который занимается медитацией в Гималаях уже 22 года.

India Today разузнала о йоге поподробнее и выпустила про него видео. Его ученик Рахул рассказал, что Натха отговаривали от медитации на вершинах после известия о снежной буре, но это не стало препятствием для учителя, а увиденное повергло учеников в шок, поэтому и было записано на камеру.

По словам другого ученика, йога Саварнинатха, ролик с Натхом стал одним из нескольких заснятых за последний месяц.

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