Раскрытие «чувствилища», панк-аэробика и йога с козами: самые странные фитнес-практики

«Зеркал нет, освещение темное. Это для тех, кто против физических упражнений, или для тех, кто никогда бы ими не занимался. Но они сделают это, потому что им придется прыгать вверх и вниз под Ramones, Eater или что‑то в этом роде. Все происходит в рок-клубе. Мы никогда, никогда не будем заниматься этим где‑либо еще. Мы бы никогда не делали это в спортзале, перед зеркалом», — говорила Манчини.