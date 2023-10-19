Раскрытие «чувствилища», панк-аэробика и йога с козами: самые странные фитнес-практики

Йога с козами
Эта практика родом с орегонских ферм, где живут как обычные, так и карликовые козы. Суть в том, что асаны выполняются в пространстве, где бродят козы — очень любопытные животные, которые легко идут на контакт с людьми. Поэтому животные с интересом разглядывают занимающихся, а иногда напрямую участвуют в процессе, запрыгивая людям на спину или ставя копыта им на плечи.
Асаны могут быть как простыми, так и самыми сложными, поэтому йога с козами подойдет людям с разным уровнем подготовки. Как правило, тренировки проводят не в самом помещении, где козы живут, а на свежем воздухе, расстилая коврики на траве.
Вообще, ученые давно утверждают, что взаимодействие с животными положительно сказывается на психологическом здоровье людей: помогает справиться с депрессией, притупляет чувство одиночества. Скорее всего, польза козьей йоги лежит также где‑то в этой области.
Зоофитнес
А вот в занятиях по зоофитнесу (Zuu) животные не участвуют: суть тренинга в том, чтобы имитировать их движения. Выглядит это нелепо, хотя нагрузка может быть довольно тяжелой, а занятия — эффективными. Основные движения — приседания, прыжки, наклоны, скручивания и выпады. Например, двигаясь как пантера, можно отлично проработать руки и плечи.
Зоофитнес изобрел австралиец Натан Хелберг, который стремился открыть в теле новые возможности. Идея подражать животным пришла к нему, потому что их движения могут быть гораздо более амплитудными, чем у человека. За одну тренировку можно пройти путь от краба до леопарда, а закончить обезьяной.
В России зоофитнес в классическом виде почти не практикуют. Нет в фитнес-клубах и родственного ему направления, Animal Flow. Однако заниматься можно по видео на ютубе.
Сенсорная психотерапия или раскрытие «чувствилища»
«Раскроем ваше чувствилище. Прокачаем ваше тело. Решим ваши проблемы через вашу сенсорику», — обещают авторы методики сенсорной психотерапии. Эта практика выглядит очень странно. Во время занятия коуч (назовем его так) воздействует на лежащих или стоящих людей руками, а те кричат, стонут и извиваются.
Назвать это фитнес-практикой в ее классическом понимании сложно, хотя по некоторым формальным признакам выглядит похоже: люди на занятии одеты в спортивную одежду, а воздействие производится на тело. Авторы методики обещают «раскрытие потенциала», «избавление от зажимов в теле», «отключение мыслемешалки в голове» и многое другое.
Вообще, сенсорика — это функция нервной системы, которая заключается в восприятии внешних раздражителей. То есть действия коуча раздражают тело. Сами авторы практики объясняют, что «если долго дотрагиваться до одного и того же места на теле человека, то тело даст ответ», и убеждают: «Никто в вас [в этот момент] не вселяется».
Важно понимать, что доказательной научной базы у психологической сенсорики нет. Цена таких занятий — от 7000 рублей за марафон в месяц.
Фехтование для джедаев
Спорт для фанатов «Звездных войн» появился в США в середине нулевых, но и сейчас продолжает набирать популярность. Первый клуб воинов-джедаев открылся по инициативе жителя Нью-Йорка Майкла Брауна, который с детства мечтал обрести Силу, подобно Люку Скайуокеру.
Особенность фехтования для джедаев в том, что мечи используют светящиеся. Сам этот фитнес не просто тренировки и поединки, элементы настоящих боевых искусств (по большей части айкидо и тхэквондо, а также классического фехтования) в нем сочетаются с духовными практиками, основанными на тибетском буддизме. Выглядят занятия довольно эффектно.
Кстати, в Москве тоже есть Школа саберфайтинга (так называется фехтование на световых мечах по-русски). Тренировки для детей и взрослых проходят в пяти залах. Стоимость абонементов — от 4000 рублей в месяц (4 занятия).
Панк-рок-аэробика
Панк-рок-аэробика — дитя начала нулевых. Создательницы этого направления — американки Хилькен Манчини и Маура Джаспер из малоизвестной инди-рок группы Fuzzy, которые решили выступить с протестом против культа идеального тела и скучных упражнений в спортзале. Занятия проходили в клубах под очень громкую музыку. Нужно было просто активно двигаться в такт, каких‑то конкретных упражнений не предлагалось.
«Зеркал нет, освещение темное. Это для тех, кто против физических упражнений, или для тех, кто никогда бы ими не занимался. Но они сделают это, потому что им придется прыгать вверх и вниз под Ramones, Eater или что‑то в этом роде. Все происходит в рок-клубе. Мы никогда, никогда не будем заниматься этим где‑либо еще. Мы бы никогда не делали это в спортзале, перед зеркалом», — говорила Манчини.
Постепенно женщины стали заниматься панк-рок-аэробикой в рок-клубах и рок-лагерях по всей стране. Однако ничего нового в ней уже не находили.
Второе дыхание у любителей панк-рок-аэробики открылось в 2021 году, когда группа Green Day выпустила клип на песню «Here Comes the Shock». Сам ролик — это видеоурок по панк-рок-аэробике, который проводит Манчини.
В клипе она представляет двухминутную программу упражнений. В рваных капроновых колготках и гольфах разного цвета Хилькен энергично двигается под музыку, пародируя популярные упражнения из аэробики и комбинируя их с типичными движениями панк-музыкантов. Например, играет на воображаемой гитаре. Видео разошлось по ютубу, и о панк-рок-аэробике вновь вспомнили.