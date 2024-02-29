Сценарист оригинального «Дома у дороги» обвинил создателей ремейка в нарушении авторских прав

Сценарист пояснил, что еще в 2021 году подал заявление в Бюро авторского права США, чтобы вернуть прав себе. 10 ноября 2023 года права United Artists (входит в MGM) на сценарий перестали действовать, и рукопись вновь стала принадлежать Хиллу, утверждает он.