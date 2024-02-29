Сценарист оригинального «Дома у дороги» обвинил создателей ремейка в нарушении авторских прав

Сценарист оригинального фильма «Дом у дороги» 1989 года Р. Лэнс Хилл (также известен под псевдонимом Дэвид Ли Генри) обвинил MGM Studios в плагиате. Об этом сообщает Variety.
Хилл подал в суд на MGM и ее материнскую компанию Amazon Studios, которая планирует выпустить ремейк «Дома у дороги» в марте. По его словам, Amazon проигнорировала его возможность восстановить права на сценарий оригинальной картины.
Сценарист пояснил, что еще в 2021 году подал заявление в Бюро авторского права США, чтобы вернуть прав себе. 10 ноября 2023 года права United Artists (входит в MGM) на сценарий перестали действовать, и рукопись вновь стала принадлежать Хиллу, утверждает он.
Однако Amazon проигнорировала действия автора и пыталась завершить фильм до передачи прав ему. В частности, компания перезаписывала реплики персонажей с помощью ИИ во время забастовки Гильдии актеров, чтобы успеть к ноябрю.
Однако картину подготовили лишь к январю, когда права на сценарий уже принадлежали Хиллу, говорится в иске. Автор требует от суда подтверждения его прав и отмены релиза нового «Дома у дороги».
Представители Amazon назвали иск необоснованным, а также заявили, что в фильме не используется ИИ вместо голосов актеров.
Премьера «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом должна пройти 8 марта на фестивале South by Southwest. 21 марта ленту планируют выпустить на Prime Video.
Ранее режиссер ремейка Даг Лайман заявил, что бойкотирует мировую премьеру из‑за конфликта с Amazon. Его не устраивает, что лента останется без проката в кинотеатрах.