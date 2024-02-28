Режиссер ремейка «Дома у дороги» Даг Лайман бойкотирует премьеру из‑за конфликта с Amazon

Исполнитель главной роли Джейк Джилленхол заявил, что таким образом Лайман защищает свой фильм, но в то же время Amazon «всегда четко давал понять, что занимается стримингом». Актеру без разницы, где именно выйдет «Дом у дороги»: «Мы живем в мире, где меняются способы просмотра фильмов и их создания. <…> Если задача истории — тронуть людей, меня она тронула в обеих форматах».