Режиссер ремейка «Дома у дороги» Даг Лайман бойкотирует премьеру из‑за конфликта с Amazon

Вчера в 23:45
Кадр из фильма «Дом у дороги» Дага Лаймана

Режиссер ремейка «Дома у дороги» Даг Лайман отказался от присутствия на мировой премьере своего фильма, которая состоится 8 марта на фестивале South by Southwest. Его не устраивает, что студия Amazon отказалась от проката в кинотеатрах, передает The Hollywood Reporter.

Исполнитель главной роли Джейк Джилленхол заявил, что таким образом Лайман защищает свой фильм, но в то же время Amazon «всегда четко давал понять, что занимается стримингом». Актеру без разницы, где именно выйдет «Дом у дороги»: «Мы живем в мире, где меняются способы просмотра фильмов и их создания. <…> Если задача истории — тронуть людей, меня она тронула в обеих форматах».

Боец ​​ММА Конор МакГрегор, для которого роль в этой ленте стала дебютной, высказался прямолинейнее. «Мне бы хотелось, чтобы его показали в кинотеатрах. Я за это. И я также понимаю бизнес… Мне бы хотелось поговорить с [основателем Amazon Джеффом] Безосом», — заявил спортсмен.

Сам Лайман называет свой «Дом у дороги» картиной для большого экрана, который, «возможно, заставит зрителей танцевать во время финальных титров». По его мнению, Amazon «причиняет вред не только ему и его фильму», потому что ему обещали прокат.

«Они лишают Джейка Джилленхола, который показывает лучшие результаы в карьере, возможности получить признание в сезоне наград. Но влияние выходит далеко за рамки этого одного фильма. Это может стать определяющим фактором для отрасли на десятилетия вперед. Если мы не будем показывать в кинотеатрах масштабные фильмы, в будущем кинотеатров не будет», считает Лайман.

Ранее Variety писал, что изначально Лайману предложили снять фильм за 60 млн долларов с прокатом в кинотеатрах, но вместо этого режиссер освоил бюджет в 85 млн при условии, что «Дом у дороги» выйдет только на стриминге Amazon.

Премьера «Дома у дороги» на Prime Video запланирована на 21 марта. В январе вышел трейлер боевика.

Лента рассказывает о бывшем бойце UFC Элвуде Далтоне, который пытается свести концы с концами. После того как владелец ресторана на Флорида-Кис застает его спящим в своей машине, Далтон становится вышибалой и оказывается втянутым в войну преступников и байкеров.

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