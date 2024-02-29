На двух уральцев завели уголовное дело за пикник у Вечного огня

СК России по Калининградской области завел уголовное дело на 38-летнего жителя Свердловской области и 37-летнюю жительницу Ижевска, устроивших пикник у Вечного огня. Об этом говорится в телеграм-канале калининградского Следкома.
Дело возбудили по пункту «а», части 2 статьи 244 УК (надругательство над надмогильным сооружением). Паре грозит до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, в ночь на 27 февраля подозреваемые устроили пикник (жарили маршмеллоу), прыгали через Вечный огонь и украли корзину с цветами у мемориального комплекса 1200 гвардейцам в Калининграде.
Инцидент заметили операторы системы видеонаблюдения «Безопасный город» и доложили о нем в Росгвардию. Пару задержали и доставили в отдел полиции.
Мужчина сказал, что взял цветы с мемориала из романтических соображений. Он признал свою вину в хулиганстве и раскаялся.
Пару недель назад на алтайских школьников, слепивших снежный пенис возле мемориала ВОВ, завели уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Подростков задержали, на их родителей составили административные протоколы.