На школьников, слепивших снежный пенис возле мемориала ВОВ, завели дело о реабилитации нацизма

Управление СК по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о реабилитации нацизма на подростков, слепивших снежный фаллос у мемориала славы погибшим в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает Baza.
Дело заведено по части четвертой статьи 354.1 УК — осквернение символов воинской славы, совершенное группой лиц или с использованием интернета. Наказание — штраф до пяти миллионов рублей, до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.
Школьников задержали, на их родителей составили административные протоколы. Baza не уточняет, по какой именно статье.
Двое подростков — 16 и 14 лет — слепили снежный член на аллее в селе Староалейском 10 февраля. Подростки сфотографировали скульптуру, отправили снимок в разные чаты, а затем удалили сообщения.
Согласно статье 20 Уголовного кодекса России, к уголовной ответственности нельзя привлечь людей, которым на момент преступления было меньше 16 лет. Исключения составляют несколько статьей УК, к которым «Реабилитация нацизма» не относится.