Мила Кунис сыграет в фильме «Связь на 47 ночей»

Американская актриса Мила Кунис, известная по фильмам «Третий лишний» и «Очень плохие мамочки», сыграет в картине «Связь на 47 ночей». Об этом сообщил Deadline.
Кунис выступит продюсером проекта. Сценарий ленты напишет Грег Малинс, работавший над ситкомами «Друзья» и «Как я встретил вашу маму». Кто срежиссирует фильм, пока неясно.
Разработка фильма в данный момент находится на ранней стадии. Сюжет пока держится в секрете. Известно, что лента представит свежий и смешной взглыд на романтику в традициях классических картин.
Среди продюсеров «Связи на 47 ночей» будут Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер и Кэрин Сейдж из Skydance, а также Рубен Флейшер и Лиза Стербаков из Orchard Farm Productions.
Кунис также снимется в комедии «Гудрич» вместе с Майклом Китоном. Фильм расскажет об арт-дилере, чья жизни переворачивается с ног на голову, когда вторая жена оставляет его с детьми и отправляется на реабилитацию.