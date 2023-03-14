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Мила Кунис и Майкл Китон снимутся в комедии «Гудрич»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:45

Американские актеры Мила Кунис («Черный лебедь», «Третий лишний») и Майкл Китон («Битлджус», «Бердмэн») снимутся в комедии «Goodrich» («Гудрич»). Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет об арт-дилере Энди Гудриче, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда вторая жена оставляет его, угрожает разводом и отправляется на 90-дневнюю реабилитацию.

Пока женщина находится в клинике, Гудричу приходится заботиться об их детях — девятилетних близнецах. Неспособный справиться с ними Гудрич обращается за помощью к своей взрослой и беременной дочери Грейс.

Режиссером и сценаристом картины выступит Холли Мейерс-Шайер, известная по фильму «В гостях у Элис» с Риз Уизерспун. Продюсерами станут Джейсон Клот, Дейв Каплан, Даниэла Таплин Лундберг, Кевин Манн, Эми Паскаль.

Кунис и Китон также займутся продюсированием проекта. Разрабатывать и финансировать комедию будут кинокомпании C2 Motion Picture Group и Stay Gold Features.

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Мила КунисМайкл КитонРиз УизерспунДейв КапланЭми Паскаль
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