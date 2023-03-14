Мила Кунис и Майкл Китон снимутся в комедии «Гудрич»

Американские актеры Мила Кунис («Черный лебедь», «Третий лишний») и Майкл Китон («Битлджус», «Бердмэн») снимутся в комедии «Goodrich» («Гудрич»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм расскажет об арт-дилере Энди Гудриче, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда вторая жена оставляет его, угрожает разводом и отправляется на 90-дневнюю реабилитацию.
Пока женщина находится в клинике, Гудричу приходится заботиться об их детях — девятилетних близнецах. Неспособный справиться с ними Гудрич обращается за помощью к своей взрослой и беременной дочери Грейс.
Режиссером и сценаристом картины выступит Холли Мейерс-Шайер, известная по фильму «В гостях у Элис» с Риз Уизерспун. Продюсерами станут Джейсон Клот, Дейв Каплан, Даниэла Таплин Лундберг, Кевин Манн, Эми Паскаль.
Кунис и Китон также займутся продюсированием проекта. Разрабатывать и финансировать комедию будут кинокомпании C2 Motion Picture Group и Stay Gold Features.