Prime Video опубликовал полноценный трейлер фильма «Дом у дороги» — ремейка фильма 1989 года. Его премьера состоится 21 марта.
Лента рассказывает о бывшем бойце UFC Элвуде Далтоне, который пытается свести концы с концами. После того как владелец ресторана на Флорида-Кис застает его спящим в своей машине, Далтон становится вышибалой и оказывается втянутым в войну преступников и байкеров.
В ленте снимаются Джейк Джилленхол, Джессика Уильямс, Конор МакГрегор, Билли Магнуссен, Даниэла Мелшиор, Гбемисола Икумело, Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланьер и другие. Для МакГрегора это первая роль в кино.
Режиссером «Дома у дороги» стал Даг Лайман («Грань будущего»). Сценарий к фильму написали Энтони Багароцци («Славные парни») и Чак Мондри («Грязная игра»).
Боевик «Дом у дороги» вышел в 1989 году, его снял режиссер Роуди Херрингтон. Главную роль в картине сыграл Патрик Суэйзи. В 2015 году студия MGM уже намеревалась снять ремейк фильма, на главную роль пригласили бойца ММА Ронду Раузи, а режиссером должен был стать Ник Кассаветис. Но проект был вскоре отменен.