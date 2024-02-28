Apple адаптирует киберпанк-роман «Нейромант» в сериал

Apple разрабатывает сериал по мотивам научно-фантастического романа Уильяма Гибсона «Нейромант», сообщает The Hollywood Reporter. Над ним поработают Грэм Роланд («Темные ветра», «Джек Райан» от Amazon) и Джей Ди Диллард («Сумеречная зона»).
Всего в сериальной адаптации «Нейроманта» будет 10 серий. Роланд выступит шоураннером, а Диллард поставит пилотный эпизод.
Сериал по «Нейроманту» станет очередной совместной работой Apple со студией Skydance после сериала «Основание». Ранее уже ходили слухи, что стриминг займется экранизацией романа.
Дата релиза и актерский состав не уточняются.
«Нейромант» 1984 года, оказавший огромное внимание на жанр, расскажет о хакере-наркомане Кейсе, который вместе со своей напарницей Молли, установившей себе множество имплантов, соглашается стать участником опасного ограбления. Сериал будет следовать сюжету первоисточника.
«Нейроманта» уже пытались экранизировать несколько раз, но неудачно. Последним из желающих был режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, который хотел снять проект для Fox в 2017 году.
В 2022 году Amazon выпустил сериал «Периферийные устройства» с Хлоей Морец в главной роли. Вышел всего один сезон, второй отменили.