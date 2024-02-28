В Екатеринбурге залили пивной каток

В Екатеринбурге появился пивной каток, на который понадобилось 400 литров крафтового пива. Однако создатели решили не раскрывать его местоположение, передает местное издание «Моменты».
Пивной каток сделали уральские пивовары из Parents, которые масштабы своего дела пока что называют микроскопическими. Таким образом они хотели привлечь внимание к своей пивоварне, ведь «бюджетов на рекламную кампанию нет».
«Решили заявить о себе через такой вот необычный креатив. Однако мы нарочно не говорим, где тот самый пивной каток, чтобы о нем не узнали несовершеннолетние», — объяснили они.
Parents планирует превратить эту акцию в традицию и официально провести мероприятие или фестиваль на пивной ледовой площадке вместе с другими пивоварнями. На заливку катка размерами с дворовый ушло четыре часа.
Пивовары признались, что тратить такое количество собственной продукции на каток было жалко. Тем временем на лед из пива уже можно выйти.
Тем временем в Петербурге ледовый каток «Флагшток» намереваются увеличить в восемь раз и сделать самым большим в мире. Сейчас он занимает территорию в 2900 квадратных метров, а после расширения его площадь составит 22 500 квадратных метров.