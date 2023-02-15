Каток у «Газпром арены» в Петербурге расширят в восемь раз. Он станет крупнейшим в мире

Ледовый каток в общественном пространстве «Флагшток» «Газпром арены» в Петербурге хотят увеличить в восемь раз. Об этом «Форпосту» рассказали в правительстве города.
Сейчас каток занимает территорию в 2900 квадратных метров, а после расширения его площадь составит 22,5 тыс. квадратных метров. Он станет самым большим в мире.
В Смольном отметили, что «Флагшток» пользуется большой популярностью у петербуржцев. С начала 2023 года каток посетили уже 264,5 тыс. человек.
Каток в пространстве «Флагшток» находится на берегу Финского залива. С него, в частности, открывается вид на «Лахта-центр».
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