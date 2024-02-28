Приставы вернули почти 16 млн рублей полным тезкам должников

За два последних года судебные приставы выписали свыше 1,5 тыс. ошибочных штрафов гражданам, чьи личные данные полностью совпадают с данными должников. Им вернули деньги и сняли с них ограничения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Приставы вернули ошибочно пострадавшим гражданам более 16,9 млн рублей. Генпрокуратура также рассказала о нарушениях Федеральной службы судебных приставов и о более чем 60 тыс. пострадавших, которым возместили свыше 650 млн рублей.
По данным ведомства, в 2023 году выросло число привлеченных к ответственности лиц за неправомерные действия коллекторов — на 24%. Было возбуждено 20 уголовных дел, в том числе по новой статье о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.
В прошлом году почти 5 млн россиян остались без возможности выехать за рубеж на новогодних праздниках из‑за долгов. Количество невыездных россиян снизилось на 3 млн по сравнению с 2022-м.
С октября 2023 года постановления приставов об ограничении выезда стали бессрочными. Раньше срок их действия не превышал полгода, теперь они работают до погашения задолженности и завершения исполнительного производства.