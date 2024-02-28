Приставы вернули почти 16 млн рублей полным тезкам должников

По данным ведомства, в 2023 году выросло число привлеченных к ответственности лиц за неправомерные действия коллекторов — на 24%. Было возбуждено 20 уголовных дел, в том числе по новой статье о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.