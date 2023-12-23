Почти 5 млн россиян не могут выехать из страны на праздники из‑за долгов

Почти 5 млн россиян не могут выехать за рубеж на новогодних праздниках из‑за долгов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
Только в Москве за 2023 год вынесли более 740 тыс. постановлений об ограничении выезда. Как сообщают в ведомстве, большая часть из них продолжает действовать и сейчас.
В этом году количество невыездных россиян снизилось по сравнению с 2022-м. Тогда их число достигло 8 млн — рекордного показателя за 15 лет. Годом ранее ведомство насчитало 4,2 млн должников, а в 2020-м — 4,1 млн.
С октября 2023 года постановления приставов об ограничении выезда стали бессрочными. Раньше срок их действия не превышал полгода — теперь они работают до погашения задолженности и завершения исполнительного производства.