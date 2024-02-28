В России покажут кибертриллер «Красные комнаты» о фанатке серийного убийцы

Сегодня в 13:46
Фото: пресс-материалы

29 февраля в российский прокат выйдет психологический кибертриллер «Красные комнаты».

Его сюжет рассказывает о молодой модели Келли-Энн, одержимой серийным убийцей Людовиком Шевалье, над которым идет громкий судебный процесс. Однажды она знакомится с другой поклонницей преступника Клементиной.

Они начинают все больше времени проводить вместе, обсуждая личность убийцы и его невиновность, до тех пор пока Клементина не натыкается на шокирующие материалы из судебного дела.

В картине снялись Жюльетт Гарьепи, Лори Бабен, Элизабет Локас, Максвелл МакКейб-Локос, Натали Таннус и Пьер Шаньон. В качестве режиссера выступил Паскаль Планте («Временные татуировки», «Надя, Баттерфляй»).

Рейтинг «Красных комнат» на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100%. Кинокритики неоднократно называли работу Планте лучшей картиной 2023 года.

За основу истории режиссер взял резонансные случаи, когда трагедия становится публичным развлечением. Когда люди, совершившие зверские преступления, превращаются в рок-звезд, предмет культа для молодых женщин и горячую тему для обсуждения на популярных ток-шоу.

Вот, что писал о фильме Deadline: «Невидимое и непристойное — тема потрясающего, блестящего психологического хоррора Паскаля Планте „Красные комнаты“, который каким‑то образом превращает заезженный жанр о серийных убийцах и мрачный линчевский сюрреализм во что‑то новое и оригинальное».

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