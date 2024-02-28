Из дома Алена Делона изъяли больше 70 единиц оружия и тысячи патронов

В минувшие выходные жандармы изъяли 72 единицы огнестрельного оружия и более 3000 патронов из особняка Алена Делона в Луаре, пишет Le Parisien со ссылкой на прокуратуру.
«Открыто предварительное расследование по статьям о незаконном хранении, приобретении и владении оружием категорий A, B и C», — сообщил окружной прокурор округа Монтаржи.
К классу А относится запрещенное к хранению гражданским боевое оружие и гранаты, к классу B — оружие, требующее разрешения (например, пистолеты и гладкоствольные ружья), а к C — образцы, требующие декларации (вроде травматических пистолетов и оружия для спортивной стрельбы). Сообщается, что в доме актера были обнаружены коллекционные ружья и тир.
По первоначальным данным, у актера не было разрешения на владение огнестрельным оружием.
Расследование в отношении Делона было открыто из‑за опасений о его здоровье. Осматривавший его врач заключил, что у актера наблюдается «состояние физического и психологического истощения с большим суицидальным риском». Его моральное состояние доктор оценил как «низкое».
«Мой клиент очень обеспокоен тем, что Ален Делон содержится без медицинской помощи, а рядом с ним находится оружие», — сказал Яссин Бузру, адвокат сиделки актера Хироми Роллин.
В конце января суд ограничил Делона в дееспособности. Теперь он не может распоряжаться недвижимостью.