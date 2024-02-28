Из дома Алена Делона изъяли больше 70 единиц оружия и тысячи патронов

К классу А относится запрещенное к хранению гражданским боевое оружие и гранаты, к классу B — оружие, требующее разрешения (например, пистолеты и гладкоствольные ружья), а к C — образцы, требующие декларации (вроде травматических пистолетов и оружия для спортивной стрельбы). Сообщается, что в доме актера были обнаружены коллекционные ружья и тир.