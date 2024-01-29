Алена Делона ограничили в дееспособности

Суд ограничил 88-летнего Алена Делона в дееспособности, сообщают французские СМИ. После этого актер не сможет распоряжаться недвижимостью.
Как пишет BFMTV, Делон находится под судебной защитой. У него останется определенная автономия, но принятие важных с юридической точки зрения решений поручено назначенному агенту. В частности, он должен «помогать Алену Делону в его медицинском наблюдении и выборе врачей».
Ранее сиделка Делона, 68-летняя японка Хироми Ролен написала заявление на членов его семьи. Женщина обвинила их в применении насилия «с отягчающими обстоятельствами, которое подтверждено результатами медицинского обследования».
Перед этим дети Делона обвинили Ролен в жестком обращении с актером. Она контролировала его телефонные разговоры и переписки и плохо обращалась с его собакой, уверял сын Делона Энтони. В итоге актер попросил ее покинуть резиденцию.
В марте 2022 года Делон решился на эвтаназию. «С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее», — говорил он.