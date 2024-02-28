Ханс Циммер рассказал, что тайно исполнял тему из «Дюны-2» на своих концертах

Он также подчеркнул, что решил не раскрывать, что это за музыка, когда зрители начали спрашивать об этом. «Я подумал, что год спустя было бы круто пойти в кино и услышать это музыкальное произведение, чтобы потом сказать: „О, это так знакомо!“» — сказал Циммер.