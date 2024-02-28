Ханс Циммер рассказал, что тайно исполнял тему из «Дюны-2» на своих концертах

Композитор Ханс Циммер рассказал в интервью TheWrap, что во время гастролей по Европе тайно сыграл заглавную тему из «Дюны-2».
«Я сделал кое‑что очень непристойное. Я гастролировал со своей группой по Европе, где играл ее в качестве вступительной части нашего выступления, и никто не знал, что это за музыка», — сказал композитор.
Он также подчеркнул, что решил не раскрывать, что это за музыка, когда зрители начали спрашивать об этом. «Я подумал, что год спустя было бы круто пойти в кино и услышать это музыкальное произведение, чтобы потом сказать: „О, это так знакомо!“» — сказал Циммер.
«Дюна: Часть вторая» стартует в зарубежном прокате 1 марта. Картина расскажет об объединении Пола Атрейдеса с фременами ради войны с заговорщиками, уничтожившими его семью.
К своим ролям вернулись Тимоте Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста и Джош Бролин. Впервые к франшизе присоединились Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Остин Батлер.