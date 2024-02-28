Исследование: дружба с однокурсниками помогает россиянам найти работу

«Сильно помогает или нет — большой вопрос, но думаю, что помогает. Если не сейчас, то через пять лет ты случайно встречаешь своего одногруппника, а он где‑то в хорошем месте работает, он может предложить вакансию. Мой одногруппник и близкий друг пригласил меня на то место, где я сейчас работаю», — рассказал выпускник ГЦОЛИФК.