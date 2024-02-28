Исследование: дружба с однокурсниками помогает россиянам найти работу

Сервис Superjob опубликовал новое исследование, согласно которому дружба с однокурсниками помогает россиянам найти работу. В опросе приняли участие 1600 человек.
По данным сервиса, 6 из 10 жителей столицы поддерживают дружеские связи с однокурсниками. Благодаря этому 12% устроились на работу, а еще 27% сами помогли найти ее бывшим друзьям по вузу.
Обычно общаются, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных отделений вузов. Из исследования следует, что за трудоустройством выгоднее обращаться к мужчинам: 30% из них помогли с работой своим соратникам по вузу, среди женщин таких 21%.
«Сильно помогает или нет — большой вопрос, но думаю, что помогает. Если не сейчас, то через пять лет ты случайно встречаешь своего одногруппника, а он где‑то в хорошем месте работает, он может предложить вакансию. Мой одногруппник и близкий друг пригласил меня на то место, где я сейчас работаю», — рассказал выпускник ГЦОЛИФК.
Ранее The Wall Street Journal опубликовал исследование, в котором говорилось, что сотрудников на удаленке стали увольнять на 35% чаще коллег, работающих в офисе.
В прошлом году уволенными оказались 10% полностью удаленных работников, в то время как офисных и гибридных (тех, кто совмещает) сотрудников — 7%. За два месяца 2023-го 12% полностью удаленных сотрудников сами решили сменить работу, а среди офисных и гибридных таковых 9%.