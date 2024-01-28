Исследование: работников на удаленке увольняют на 35% чаще коллег из офисов

По данным исследований, в прошлом году уволенными оказались 10% полностью удаленных работников, в то время как офисных и гибридных (тех, кто совмещает) сотрудников — 7%. За два месяца 2023-го 12% полностью удаленных сотрудников сами решили сменить работу, а среди офисных и гибридных таковых 9%.