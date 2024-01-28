Исследование: работников на удаленке увольняют на 35% чаще коллег из офисов

Сотрудников на удаленке стали увольнять на 35% чаще коллег, работающих в офисе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Live Data Technologies. Эксперты проанализировали 2 млн служащих.
По данным исследований, в прошлом году уволенными оказались 10% полностью удаленных работников, в то время как офисных и гибридных (тех, кто совмещает) сотрудников — 7%. За два месяца 2023-го 12% полностью удаленных сотрудников сами решили сменить работу, а среди офисных и гибридных таковых 9%.
«Когда менеджер по найму узнает, что ему придется сократить 10% персонала, ему легче включить в список кого‑то, с кем у вас нет близких личных отношений», — рассказал старший вице-президент компании по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas Энди Челленджер.
С октября 2022 года по апрель 2023-го число вакансий с возможностью работать удаленно сократилось на российском рынке труда. В то же время количество предложений с гибридным режимом работы выросло в 1,3 раза. Удаленку чаще всего предлагают в сфере IT, интернета, связи и телекоммуникаций.