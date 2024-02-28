СК завел уголовное дело на владелицу кафе в Люберцах. Она не стала обслуживать участника СВО

Сегодня в 09:32
Фото: Fahmi Fakhrudin/Unsplash

Следственный комитет России завел уголовное дело против владелицы кафе в Люберцах Алены Полякевич, которая выгнала из заведения участника спецоперации. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

Дело завели по части первой статьи 282 УК о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Максимальное наказание по этой статье — пять лет тюрьмы.

В своих соцсетях Полякевич подробно рассказала об инциденте. По словам девушки, боец с фронта зашел в кофейню и «начал вести себя, мягко говоря, не очень». Бармен не знала, что с ним делать, более часа, утверждает владелица заведения.

«Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке», — написала Полякевич.

Скриншоты сторис девушки появились в телеграм-канале блогера-женоненавистника Владислава Позднякова, после чего в ее заведение пришли активисты «Русской общины ZOV». Они записали видеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой «взять под личный контроль данное вопиющее преступление, чтобы все понимали, что в нашей стране этого не будет».

В последствии МВД оштрафовало Полякевич на 45 тыс. рублей. Судя по сообщению полиции, причиной штрафа стал один из постов владелицы кофейни, «направленный на дискредитацию ВС РФ».

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+