СК завел уголовное дело на владелицу кафе в Люберцах. Она не стала обслуживать участника СВО

Следственный комитет России завел уголовное дело против владелицы кафе в Люберцах Алены Полякевич, которая выгнала из заведения участника спецоперации. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.
Дело завели по части первой статьи 282 УК о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Максимальное наказание по этой статье — пять лет тюрьмы.
В своих соцсетях Полякевич подробно рассказала об инциденте. По словам девушки, боец с фронта зашел в кофейню и «начал вести себя, мягко говоря, не очень». Бармен не знала, что с ним делать, более часа, утверждает владелица заведения.
«Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке», — написала Полякевич.
Скриншоты сторис девушки появились в телеграм-канале блогера-женоненавистника Владислава Позднякова, после чего в ее заведение пришли активисты «Русской общины ZOV». Они записали видеообращение к Александру Бастрыкину с просьбой «взять под личный контроль данное вопиющее преступление, чтобы все понимали, что в нашей стране этого не будет».
В последствии МВД оштрафовало Полякевич на 45 тыс. рублей. Судя по сообщению полиции, причиной штрафа стал один из постов владелицы кофейни, «направленный на дискредитацию ВС РФ».