Семья Донны Саммер обвинила Канье Уэста и Ty Dolla $ign в плагиате

Сегодня в 03:08
Фото: Getty Images

Семья американской певицы Донны Саммер обвинила рэпера Канье Уэста и его коллегу Ty Dolla $ign в плагиате в треке «Good (Don’t Die)». Об этом написал Rolling Stone.

Родственники Саммер заявили, что музыканты совершили «вопиющую кражу» и использовали сэмпл популярной песни «I Feel Love» 1977 года в своей новой композиции — причем после того, как правообладатели не разрешили им это делать.

Представители наследия Саммер отметили, что «не хотели ассоциироваться со спорной историей Уэста» и потому отказались предоставить ему права на диско-сэмпл. Они также подчеркнули, что рэперы поступили «бесстыдно», все же воспользовавшись наработкой Саммер.

«Обвиняемые перезаписали почти идентично ключевые, запоминающиеся фрагменты культовой песни Саммер, использовали ее для собственной песни и представили публике», — указала семья в иске.

Наследники Саммер обвинили Уэста и Ty Dolla $ign в «умышленном нарушении авторских прав» и потребовали компенсацию. Уэст и Ty Dolla $ign пока не прокомментировали обвинения.

Ранее Оззи Осборн критиковал Уэста в использовании фрагмента из песни Black Sabbath «War Pigs» без его разрешения. Рок-музыкант также отказал рэперу в заимствовании из его трека, поскольку Канье, по мнению Осборна, антисемит.

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