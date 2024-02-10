Оззи Осборн раскритиковал «антисемита» Канье Уэста за использование сэмпла «War Pigs» без разрешения

Впервые Уэста обвинили в антисемитизме в октябре 2022 года после серии постов в соцсетях, из‑за которых его аккаунты заблокировали. От работы с рэпером отказались его адвокат, агент и лейбл, а несколько модных брендов, в том числе Balenciaga и Adidas, прекратили с ним сотрудничество. Артист принес извинения за свои высказывания.