Оззи Осборн раскритиковал «антисемита» Канье Уэста за использование сэмпла «War Pigs» без разрешения

Оззи Осборн обвинил Канье Уэста в использовании фрагмента из песни Black Sabbath «War Pigs» без его разрешения. Накануне рэпер и Ty Dolla $ign выпустили первую часть альбома «Vultures».
Рок-музыкант посвятил Уэсту пост в соцсетях. Как пишет Осборн, рэпер использовал «War Pigs» во время мероприятия по продвижению альбома в Чикаго. Ранее Уэст «просил разрешения на сэмплирование минусовки живого исполнения „War Pig“ 1983 года на американском фестивале», но получил отказ, «потому что он антисемит и причинил многим невыразимую душевную боль», поделился исполнитель.
«А он все равно использовал этот сэмпл на вечеринке по прослушиванию своего альбома. Я не хочу иметь дел с этим человеком!», — возмутился Осборн.
Треклист первой части «Vultures», который вышел 9 февраля, включает 15 композиций, хотя заявлено было 18. Вторая и третья части выйдут 8 марта и 5 апреля.
Впервые Уэста обвинили в антисемитизме в октябре 2022 года после серии постов в соцсетях, из‑за которых его аккаунты заблокировали. От работы с рэпером отказались его адвокат, агент и лейбл, а несколько модных брендов, в том числе Balenciaga и Adidas, прекратили с ним сотрудничество. Артист принес извинения за свои высказывания.