Сбой в работе соцсетей произошел из‑за подготовки РКН к блокировке «недружественных платформ»

Массовый сбой в работе соцсетей и мессенджеров, который 27 февраля произошел в России, связан с действиями Роскомнадзора. Об этом заявил первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Ткачев.
По его словам, РКН занимался «поиском узких мест», из‑за которых заблокированные в России сайты и VPN-сервисы могут оказаться доступными.
«Как и ранее говорилось в правительстве, самим Роскомнадзором, есть ряд сайтов, платформ, недружественных сервисов, к которым будет со временем ограничен нашим пользователям доступ. <…> Роскомнадзор провел эту проверку, для того чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого‑то шлюзов или каналов», — сказал Ткачев.
Неработоспособность разрешенных сервисов он объяснил тем, что «в рамках перенастроек Роскомнадзора ряд систем могут падать». Депутат также отметил, что в прошлом году подобные сбои в рунете уже происходили (то есть они тоже были вызваны действиями РКН).
30 января в России произошел масштабный сбой интернета. Тогда Координационный центр доменов .ru/.рф объяснил его ошибкой ПО, которое используется при создании ключей шифрования.