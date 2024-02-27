Сбой в работе соцсетей произошел из‑за подготовки РКН к блокировке «недружественных платформ»

«Как и ранее говорилось в правительстве, самим Роскомнадзором, есть ряд сайтов, платформ, недружественных сервисов, к которым будет со временем ограничен нашим пользователям доступ. <…> Роскомнадзор провел эту проверку, для того чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого‑то шлюзов или каналов», — сказал Ткачев.