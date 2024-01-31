Причиной сбоя рунета назвали ошибку ПО, которое создает ключи шифрования

«Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы. Стоит отметить, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей интернета сработало так, как задумано: была своевременно заблокирована работа серверов DNS, не подтвердивших подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имен», — отметили в центре.