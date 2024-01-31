Причиной сбоя рунета назвали ошибку ПО, которое создает ключи шифрования

Масштабный сбой интернета, произошедший по всей России вечером 30 января, был вызван «несовершенством программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования». Об этом заявил Координационный центр доменов .ru/.рф, который администрирует национальные домены.
Там отметили, что 30 января пользователи столкнулись с ошибками при обновлении ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC). После обнаружения сбоя обновленные ключи были отозваны, и в течение двух часов работоспособность зоны .ru в полном объеме восстановилась.
Как утверждают специалисты, для абонентов провайдеров, подключенных к Национальной системе доменных имен (НСДИ), сбой был практически незаметен. Координационный центр продолжает расследовать инцидент.
DNSSEC — набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса при разрешении доменных имен. Это достигается благодаря использованию публичных ключей и цифровых подписей. Если такая подпись проходит проверку, то соответствующая ей DNS-запись считается достоверной.
«Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы. Стоит отметить, что DNSSEC как средство обеспечения безопасности пользователей интернета сработало так, как задумано: была своевременно заблокирована работа серверов DNS, не подтвердивших подлинность своего ответа на запросы разрешения доменных имен», — отметили в центре.
Там добавили, что за 15 лет применения технологии DNSSEC происходило более 200 подобных случаев сбоя, из которых более 20 — за последние 3 года. В частности, из‑за ошибки DNSSEC в сентябре 2023 года временно отключился домен Австралии (.au).