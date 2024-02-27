«Точка» выплатит своим клиентам заблокированные в «Киви Банке» средства

«Точка» выплатит 8 млрд рублей компенсации своим клиентам, пострадавшим из‑за отзыва лицензии «Киви Банка». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе банка.
Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Банк собирается выкупить у своих клиентов права требования к «Киви» и взять на себя все риски последующего взыскания сумм.
Выплаты поступят на те счета, которые были открыты в «Точке». Первый платеж банк собирается совершить уже 5 марта, первые платежи от АСВ начнутся не позднее 6 марта.
21 февраля Банк России отозвал у «Киви Банка» лицензию из‑за нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность.
Кроме того, судя по сообщению ЦБ, банк был «вовлечен в проведение высокорисковых операций, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиск новых способов обхода вводимых регулятором ограничений».
«Киви Банк» был участником системы страхования вкладов АСВ, поэтому суммы до 1,4 млн рублей застрахованы. «Всего на лицензии „Киви“ были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов — это 3% от общего числа клиентов „Точки“. На них хранилось 8 млрд рублей, которые не покрываются страховкой АСВ. Доступ к деньгам на данный момент заблокирован, и для многих клиентов это критическая ситуация: для кого‑то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса», — заявил СЕО «Точки» Андрей Завадских.