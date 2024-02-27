«Точка» выплатит своим клиентам заблокированные в «Киви Банке» средства

«Киви Банк» был участником системы страхования вкладов АСВ, поэтому суммы до 1,4 млн рублей застрахованы. «Всего на лицензии „Киви“ были открыты счета у порядка 20 тыс. клиентов — это 3% от общего числа клиентов „Точки“. На них хранилось 8 млрд рублей, которые не покрываются страховкой АСВ. Доступ к деньгам на данный момент заблокирован, и для многих клиентов это критическая ситуация: для кого‑то это означает остановку деятельности или даже крах бизнеса», — заявил СЕО «Точки» Андрей Завадских.