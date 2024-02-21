ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка», оператора платежных систем Qiwi и Contact. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора.
Отзыв лицензии связан с нарушениями законов, регулирующих банковскую деятельность, следует из заключения. «[Банк] систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в заявлении регулятора.
Кроме того, судя по сообщению ЦБ, банк был «вовлечен в проведение высокорисковых операций, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиск новых способов обхода вводимых регулятором ограничений».
За последний год к «Киви Банку» пять раз применялись ограничительные меры, включая запрет на осуществление отдельных операций.