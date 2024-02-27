Эмма Стоун съела 60 пирожных за одну сцену на съемках «Бедных-несчастных»

Эмма Стоун рассказала, что ей пришлось съесть 60 паштел-де-ната с кремом за одну сцену во время съемок «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса.
Во время недавней дискуссии актрису спросили, было ли сложно играть «откровенно сексуального» персонажа, на что она ответила, что самым сложным было справить с другими чертами характера героини.
«Нужно было понять, как ходить, или съесть 60 португальских пирожных, которые с первого укуса очень вкусные, но к концу от них тошнит», — сказала она.
The Guardian подчеркивает, что в одном паштел-де-ната содержится 157 калорий. Получается, что за одну сцену Стоун употребила 9 420 калорий., что почти в пять раз превышает рекомендуемую суточную норму калорий для взрослых
Стоун номинирована на премию «Оскар» за свою роль в фильме, а также недавно получила премию BAFTA за лучшую женскую роль. «Бедные-несчастные» уже заработаали немало наград и теперь претендуют на «Оскар» в 11 номинациях.