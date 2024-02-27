Обри Плаза может сыграть главную роль в первом за 20 лет фильме Джона Уотерса

Собаки и дети ненавидят Маршу, а ее собственная семья желает ей смерти. «Она умна, она в отчаянии, она встревожена и находится в бегах. Они будут называть ее Лгуньей до тех пор, пока один сумасшедший не заставит ее сказать правду», — говорится в описании проекта.