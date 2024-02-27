Обри Плаза может сыграть главную роль в первом за 20 лет фильме Джона Уотерса

Обри Плаза может исполнить главную роль в предстоящем фильме Джона Уотерса под названием «Лжец». Об этом сообщает World of Reel.
Грядущая лента станет первой работой режиссера за 20 лет. Съемки начнутся этим летом в Балтиморе, родном городе Уотерса.
Проект был анонсирован еще в 2022 году. В основу «Лжеца» ляжет роман Уотерса, в котором рассказывается о мошеннице Марше Спринкл. Она описывается как «воровка чемоданов, мошенница и мастер маскировки».
Собаки и дети ненавидят Маршу, а ее собственная семья желает ей смерти. «Она умна, она в отчаянии, она встревожена и находится в бегах. Они будут называть ее Лгуньей до тех пор, пока один сумасшедший не заставит ее сказать правду», — говорится в описании проекта.
Когда стало известно, что Уотерс работает над новым фильмом, Плаза сразу написала ему письмо, где сказала: «Позвольте мне пройти у вас прослушивание. Я даже выгляжу как девушка на обложке книги». «Я готова сделать все, чтобы получить роль», — говорила Плаза.