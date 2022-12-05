Режиссер Джон Уотерс назвал свои любимые фильмы года

Уотерс снял около 20 фильмов, среди которых «Плакса», «Полиэстер» и «Безумный Сесил Б.». Как актер он появляется в более чем 40 фильмах и сериалах, таких как «Мистер Пиклз», «Сладкий и гадкий» и «Тюряга». Из его последних работ — роль в четвертом сезоне «Удивительной миссис Мейзел».