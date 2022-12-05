Режиссер Джон Уотерс назвал свои любимые фильмы года

Американский режиссер и актер Джон Уотерс составил для издания Art Forum десятку своих любимых фильмов 2022 года.
- «Петер фон Кант», режиссер Франсуа Озон
- «Иа», Ежи Сколимовский
- «Все прошло хорошо», Франсуа Озон
- «Тошнит от себя», Кристоффер Боргли
- «Бруно Рейдаль», Винсент Ле Порт
- «Detainee 001», Грег Баркер
- «Обед в Америке», Адам Ремайер
- «Will-o’-the-Wisp», Жуан Педру Родригиш
- «Курение вызывает кашель», Кантен Дюпье
- «Целиком и полностью», Лука Гуаданьино
Уотерс снял около 20 фильмов, среди которых «Плакса», «Полиэстер» и «Безумный Сесил Б.». Как актер он появляется в более чем 40 фильмах и сериалах, таких как «Мистер Пиклз», «Сладкий и гадкий» и «Тюряга». Из его последних работ — роль в четвертом сезоне «Удивительной миссис Мейзел».