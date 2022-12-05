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Режиссер Джон Уотерс назвал свои любимые фильмы года
Семён Гудошников
Сегодня в 15:58

Американский режиссер и актер Джон Уотерс составил для издания Art Forum десятку своих любимых фильмов 2022 года.

  1. «Петер фон Кант», режиссер Франсуа Озон
  2. «Иа», Ежи Сколимовский
  3. «Все прошло хорошо», Франсуа Озон
  4. «Тошнит от себя», Кристоффер Боргли
  5. «Бруно Рейдаль», Винсент Ле Порт
  6. «Detainee 001», Грег Баркер
  7. «Обед в Америке», Адам Ремайер
  8. «Will-o’-the-Wisp», Жуан Педру Родригиш
  9. «Курение вызывает кашель», Кантен Дюпье
  10. «Целиком и полностью», Лука Гуаданьино

Уотерс снял около 20 фильмов, среди которых «Плакса», «Полиэстер» и «Безумный Сесил Б.». Как актер он появляется в более чем 40 фильмах и сериалах, таких как «Мистер Пиклз», «Сладкий и гадкий» и «Тюряга». Из его последних работ — роль в четвертом сезоне «Удивительной миссис Мейзел».

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Педро РодригесКвентин ДюпьеФрансуа ОзонДжон УотерсКристоффер БорглиЛука Гуаданьино
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