DJ Khaled заставил охранников носить себя, чтобы не запачкать кроссовки

Диджей Халед заставил охранников носить себя на фестивале в Майами. Выходку он объяснил тем, что не хотел запачкать свои «джорданы» перед выступлением. Ролик с концерта он выложил в соцсетях.
На видео 120-килограммовый продюсер просит телохранителей вытащить его из машины и перенести в гольф-кар, а потом вынести на сцену фестиваля в Саут-Бич.
«Я не хочу пачкать „джорданы“. Могу я попросить всех помочь мне? Спасибо, братья. Большое спасибо», — обращается он к двум сопровождающим мужчинам.
После окончания выступления они вновь перетащили диджея в карт. Вероятно, исполнителя беспокоила песчаная почва на пути от парковки до главной сцены. «Нельзя марать „джорданы“», — говорит Халед в камеру.
В соцсетях Халед также рассказал, что готовит новый альбом, который получит название «All I Do Is Win». Хотя состав коллабораторов артист пока держит в секрете, он пообещал, что на нем будут два трека от Дрейка.
В выходные Педро Паскаль выиграл награду лучшему актеру от Гильдии актеров и покорил интернет. Артист даже не надеялся победить и немного выпил, о чем сразу сообщил коллегам в искренней, забавной и сумбурной речи.
Фанатов Паскаля невероятно обрадовала победа кумира. Их тронула не только шокированная реакция актера, но и восхищение его коллег, в частности Марго Робби.